Torna el Motand amb el doble d'expositors

El Motand, la fira de la moto d'Andorra la Vella, tornarà els pròxims 28, 29 i 30 de juny amb 36 expositors a l'avinguda Santa Coloma, més del doble que en l'edició inaugural de l'any passat (17). El 28 i el 29, a més, se celebrarà la 8a edició de la Rider, organitzada per la Penya Motorista l'Esquirol i que inclourà dues sortides: una de 338 quilòmetres per carreteres d'Andorra i Catalunya, i una altra de més curta per les carreteres del Principat, amb parada als punts amb les vistes més emblemàtiques.