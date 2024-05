detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Un espai multiesportiu i un gimnàs per a menors d’edat, una discoteca i un parc on els joves puguin tenir el seu espai. Aquestes són algunes de les propostes que el consell de joves d’Andorra la Vella va posar ahir sobre la taula, uns projectes que ara la corporació analitzarà per estudiar com poden encaixar en l’agenda comunal.