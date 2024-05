El Consell dels Infants aprova la campanya cívica La Massaneta

Els alumnes dels tres centres escolars de la Massana han participat a una nova edició del Consell dels Infants. Els representants de l’Escola andorrana, Escola francesa i Àgora International School han exposat els seus projectes a la corporació comunal. Els cònsols, Eva Sansa i Roger Fité, la consellera Bet Rossell han votat a favor de les tres iniciatives. No obstant, el resultat final ha afavorit, per un vot, la proposta de l’escola francesa consistent en tirar endavant una campanya cívica sota el nom de La Massaneta, combinant el nom de la parròquia amb el concepte de netedat. La idea és instal·lar més papereres, cendrers i dispositius per deixar els excrements dels gossos, amb una imatge gràfica que conscienciï la ciutadania. Han defensat la proposta Carlota Guerra, Laura Alonso i Mila Azevedo.

Els altres dos projectes han quedat empatats. L’escola andorrana, amb Oriol Poy, Neus Beal i Eira Seijas, ha proposat la creació de projeccions de cinema a la fresca, tant per infants com per adults. Per la seva banda, l’Àgora ha plantejat la possibilitat de fer acció als restaurants perquè els comensals deixin de banda els mòbils. Han intervingut Emma Paredes, Emma Escoda i Marcel Marot.

El Comú s’ha compromès a tirar endavant el projecte guanyador però també tindrà en compte les altres aportacions, ja que els cònsols i la consellera han considerat que són molt interessants.

També ha participat en la sessió la presidenta d’Unicef, Marianela Vila, ja que el Consell dels Infants s’emmarca dins el programa Parròquies Amigues de la Infància que promou aquest organisme.