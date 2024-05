Sant Julià denuncia l'augment de conductes incíviques dels propietaris d'animals

El comú de Sant Julià de Lòria ha constatat darrerament un repunt dels problemes d'higiene pública i de convivència ciutadana respecte a la tinença d'animals de companyia a la parròquia.

Des de la corporació es denuncia que conductes incíviques com la presència d'animals en places o zones enjardinades, animals sense lligar o sense morrió, propietaris que no dilueixen les miccions o no recullen les defecacions són cada cop més presents en indrets com el passeig Valira, la plaça Sant Roc o el camí de la Creueta.

Per això, el comú apel·la al civisme de tots per mantenir una parròquia neta i amable. També es recorda que les actuacions incíviques comporten sancions de fins a 150 euros.

De la mateixa manera, es recorda que els propietaris censats a la parròquia poden recollir un lot de bosses i una ampolla d'aigua plegable al servei de Tràmits.