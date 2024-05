Ordino atorga el xec solidari dels ramaders a la Fundació Meritxell per un valor de 1.300 euros

Els cònsols d'Ordino, Maria del Mar Coma i Eduard Betriu, han rebut aquesta tarda al comú d'Ordino, la presidenta i la directora general de la Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell (FPNSM), María Pilar Díez i Celine Mandicó, respectivament, amb motiu de l'acte de lliurament del xec benèfic per un valor de 1.300 euros destinat a l'entitat, en el marc de la primera subhasta de vaca bruna d'Andorra per a la restauració i el comerç al detall. Les dues representants de l'entitat han mostrat el seu agraïment amb la iniciativa solidària i l'aportació recollida perquè l'any que ve la Fundació pugui visitar la fira. Díez i Mandicó han recordat la necessitat de fons per a la Fundació que té 600 usuaris.

El lliurament ha anat a càrrec de la taula de ramaders d'Ordino, representada pel conseller de Manteniment i Serveis públics del Comú d'Ordino, Àlex Gaspà de Cal Saboyano, i Òscar Coma i Sílvia Cava, de Cal Cametes. L'acció solidària de destinar el 10% de la recaptació de la subhasta ha estat una iniciativa de la mateixa taula de la parròquia, en el marc de la quarta edició de la Fira del bestiar d'Ordino. L'expectativa de públic i l'èxit de participació, amb dues carnisseries i onze restauradors, ha fet que el comú decideixi incorporar l'activitat en el programa de les següents edicions. Els cònsols s'han mostrat satisfets amb la iniciativa i no descarten altres accions per implicar més sectors de la societat. "El creixement de la fira passa per aquesta implicació d'altres públics i sectors perquè coneguin la importància del sector ramader a la nostra societat", ha explicat Betriu.

La subhasta de dos exemplars de raça bruna, procedents de les explotacions compromeses amb el segell de la biosfera, Cal Saboyano i Cal Cametes, va recaptar un total de 13.000 euros. L'acte va comptar també amb la presència dels restauradors que van aconseguir les dites guanyadores, els restaurants Can Manel i El Refugi Alpí. Els ramaders es van mostrar satisfets amb el resultat de la primera subhasta i agraïts amb els restauradors i comerciants per la participació. Per la seva banda, Gaspà ha reconegut que no tenien clar si la proposta acabaria funcionant: "Vam pensar que era una bona manera de donar a conèixer el sector ramader i sobretot realçar la nostra carn, i el nostre paisatge, reserva de la biosfera, en tota la cadena implicada, des del productor a la màxima qualitat de la carn servida a taula".