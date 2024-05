La darrera jornada d’Andoflora va començar ahir al matí amb un homenatge als pioners de la fira, que fa trenta anys van tenir la visió de crear un mercat de plantes i flors. El comú va lliurar una escultura commemorativa a les persones que formaven part de la Unió Proturisme de la Massana, o als familiars que han acudit a la cita en nom seu, a més dels cònsols que van acollir la proposta i la van impulsar, Josep Montané i, a títol pòstum, Jordi Font, que va morir recentment.

Tant la cònsol major, Eva Sansa, com el membre de l’entitat Antoni Arzurmendi van destacar que el punt de partida del festival va ser l’hotel Rutllan, que sempre ha estat un referent en ornamentació floral a la Massana. Antoni Garrallà, a més de regentar l’hotel, en aquell moment era el president de la Unió Proturisme. A partir d’aquí, l’equip de l’entitat va tenir la idea de convertir la Massana en la parròquia de les flors, amb un esdeveniment específic, que va saber arrelar i que s’ha convertit en un dels mercats amb més trajectòria del país.

Sansa va remarcar que els esdeveniments han d’anar evolucionant per adaptar-se a cada context. “Aquest trentè aniversari simbolitza una voluntat d’impulsar i innovar dins la programació d’aquest esdeveniment. Aquest any hem apostat per la sostenibilitat i l’embelliment, dos eixos que continuarem explorant i potenciant”, va assegurar la cònsol major.

Andoflora va tancar les portes amb l’entrega de premis del concurs de dibuix. Les guanyadores, per aquest ordre, han estat Vicky Ticó, Sara Tàpia i Núria Morcillo. La directora de la Capsa, Rosa Mújal, va destacar tant la qualitat com la varietat de tècniques i estils de la quinzena d’obres presentades.

L’afluència a aquesta trentena edició ha estat de les més elevades dels darrers anys, sobretot a causa del bon temps i també de l’ampli cartell d’activitats. Els vint-i-cinc paradistes es van mostrar satisfets per les vendes realitzades. Pel que fa a les activitats, als tallers infantils va formar-se cua en molts moments i també a l’observació diürna del sol. A més, totes les sessions astronòmiques nocturnes van tenir una gran acollida, així com les diverses actuacions musicals i de dansa. Durant aquesta darrera jornada van actuar l’Esbart Valls del Nord, la Grossband, la Coral Sant Antoni i el Cor de Rock. “Andoflora ha complert amb l’objectiu de dinamitzar la Massana, ja que els restaurants, bars i carrers han estat plens durant els tres dies”, va apuntar la consellera de Turisme, Mònica Solé, ahir en el balanç de la jornada.