Dues sancions per saltar-se l’horari d’accés a l’abocador

El comú de Sant Julià de Lòria ha imposat dues sancions a vehicles de gran tonatge carregats de runa per circular fora de l’horari permès a la carretera de la Rabassa. L’ordinació que regula la limitació horària de circulació per les carreteres secundàries de la parròquia de camions abocadors de terres –base legal amb què la corporació multa els conductors– va entrar en vigor el passat 20 d’abril. Segons l’article 6 de l’ordinació, l’import de les sancions pot enfilar-se a 200 euros i no pot ser inferior a 101 euros.

El cònsol major lauredià, Cerni Cairat, assegura que els efectes de la normativa han estat palpables des del primer moment. “L’ordinació ha contribuït a fer més segura la carretera i ha reduït el volum del trànsit de camions”, assegura. Un dels punts on s’han notat més els canvis és al primer tram del vial, el que va de la plaça Laurèdia a l’escola andorrana. En aquesta zona, molt concorreguda, la normativa ha ajudat a disminuir les aglomeracions a les hores punta de sortida cap als centres educatius o llocs de feina, així com a les franges de tornada. Paral·lelament, apunta el cònsol major, ha caigut el nombre de queixes que rep el comú de veïns d’Auvinyà per les molèsties causades pel trànsit de camions.

L’ordinació només permet les pujades de camions que aboquen terres per les carreteres secundàries de la parròquia entre dos quarts de nou del matí i dos quarts de cinc de la tarda. El comú, a més, es reserva la potestat, en l’article 3.3 de l’ordinació, de “modificar els horaris d’accés en virtut dels esdeveniments que succeeixin a les carreteres secundàries així com per les circumstàncies que puguin comportar una alteració dels predits horaris”. La norma, per tant, dona prou marge al comú per ajustar els horaris a les necessitats de cada moment.

INVERSIONS

Les inversions que el comú farà aquest any a la carretera també contribuiran a millorar-hi les condicions de seguretat. La corporació ha reservat una partida del pressupost de 400.000 euros per eixamplar la CS-130 entre els punts quilomètrics 3.350 i 4.425, tram situat just després de la zona residencial d’Auvinyà. En aquest punt, l’estretor és tal que obliga a donar pas alternatiu –no senyalitzat i a criteri dels conductors– en cas d’encreuament entre vehicles i vehicles pesants i entre dos d’aquests darrers, fet que pot comportar un major risc de col·lisió.

La limitació de l’ús de l’abocador als camions que transportin terres provinents d’obres en marxa a Sant Julià –aprovada aquest any– també ha ajudat a reduir el volum de trànsit.

