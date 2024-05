El consell de joves palesa la preocupació pel futur i el medi ambient

Un espai multiesportiu i un gimnàs per a menors d'edat; una discoteca i un parc on els joves puguin tenir el seu espai. Aquestes són les propostes que el consell de joves d'Andorra la Vella ha posat sobre la taula, uns projectes que ara des de la corporació comunal s'analitzaran per veure quin pot ser el seu encaix perquè es puguin tirar endavant. Els joves, però, han mostrat la seva preocupació pel seu futur i en una darrera proposta sota el títol de 'propostes urbanístiques' han palesat que no els agrada "la línia urbanística que estan seguint el comú i el Govern perquè malmet el medi ambient i perjudica" el seu futur. Per això, han demanat millores en les voravies, a les parades de bus, que els edificis no siguin tan alts o que les papereres tinguin separadors per poder fer el reciclatge.

La cònsol menor, Olalla Losada, que juntament amb la consellera de Social, Joventut i Espai Ciutadà, Maria Nazzaro, han presidit el consell, s'ha mostrat sorpresa per "la conscienciació que tenen pel tema del futur, que els preocupi moltíssim el futur, i que d'aquesta preocupació neixin tot de possibles propostes, que hi hem de treballar, de com volen que sigui Andorra a la Vella", de fet, ha subratllat que "és superimportant que surti dels joves" aquestes aquests iniciatives.