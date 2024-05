La capital treballa per reforçar el servei d’atenció ciutadana i fer-lo més eficaç

detail.info.publicated Agències Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El comú treballa perquè el circuit que es fa servir per tramitar les incidències que es reben al servei d’atenció ciutadana sigui “més eficaç” i perquè el temps de resposta “pugui ser menor”. La mitjana de resolució de les peticions registrades aquest 2024 se situa en 9,14 dies, per sota dels 10,96 del 2023, però per sobre dels vuit dies en què se situava el 2022.

Aquest any 2024 s’han registrat 429 incidències a través d’aquest servei, de les quals a principis de maig n’hi ha 67 en curs. Tant el 2022 com el 2023 es va cloure amb un volum de constatacions a aquest servei per sobre del miler. Així, el 2022 es va rebre, a partir del mes de març, 1.040 incidències, el 90% de les quals van ser respostes. Pel que fa al 2023, es van registrar 1.078 incidències, amb una ràtio de resposta del 81,17%, fet que representa que a principis del 2024 hi havia 203 demandes sense respondre.