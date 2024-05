El Trial d'Encamp aplega uns quaranta participants

detail.info.publicated Agències / Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La celebració de la quarta edició del Trial dels Cortals d'Encamp ha estat tot un èxit. Així ho ha assegurat aquest diumenge el conseller de Finances, Esports i Reactivació econòmica d'Encamp, Nino Marot, durant l'esdeveniment esportiu que, entre altres escenaris, ha tingut lloc a l'aparcament del Prat de l'Areny. "Aquesta prova va poder reprendre's l'any 2020 just després de la Covid, i la veritat és que estem molt satisfets perquè enguany l'hem consolidat amb la participació de més de quaranta participants, quinze dels quals venen de fora d'Andorra" ha destacat el conseller d'Encamp.

En total, s'han disputat dues voltes de set proves que s'han celebrat en localitzacions diferents: cinc als Cortals, a la zona de les Pardines, i dues -que feien referència a les proves d'habilitat i de velocitat- al Prat de l'Areny, a la zona urbana d'Encamp. "Tots els participants ens han fet arribar una mica el 'feedback' que han tingut i hem vist que estat molt satisfets" ha destacat, Marot. "Penso que són unes zones molt amables i molt divertides a nivell amateur, tot i que també hem comptat amb alguns competidors que són d'alt nivell" ha afegit, el conseller encampadà, qui ha assegurat que a la parròquia hi ha molta tradició d'aquest esport i ha agraït l'organització de l'esdeveniment per part del Moto Club. "Fa molt temps que des d'Encamp treballem per ser una ciutat esportiva, una vila de l'esport. I, la veritat, és que estem molt contents de tenir aquesta pluralitat en totes les disciplines i que les puguem acollir aquí a la parròquia" ha celebrat.

El trial ha acollit sis categories diferenciades per colors segons la dificultat. La més senzilla, identificada pel color groc, ha integrat els nivells 'Grocs', 'Grocs Sub-18' i 'Grocs Màster 45', mentre que les categories 'Verds', 'Blaus' i 'Vermells' també han format part de l'esdeveniment. En aquest cas, la 'Vermella' ha estat la més difícil. Per acabar, la jornada ha finalitzat amb l'entrega de premis per part de Marot i de les conselleres encampadanes, Sílvia Ramond i Sabrina Grégoire.