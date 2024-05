detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La zona del Prat del Roure va convertir-se ahir a la tarda en l’epicentre de la cultura urbana del país. I és que no van ser pocs els joves que van apropar-s’hi per participar en l’esdeveniment Escaldes Urbà, una iniciativa conjunta entre el comú escaldenc i l’Espai Jovent dissenyada per impulsar la indústria musical local.