La trentena edició d’Andoflora omple el centre de color

La trentena edició d’Andoflora, la fira mercat de la planta i la flor, va obrir les portes ahir al matí amb el tradicional tall de cinta a càrrec de les autoritats, tant comunals com nacionals. En els parlaments d’obertura la cònsol major, Eva Sansa, va fer un agraïment als pioners d’Andoflora, que fa tres dècades van tenir la visió de crear aquest esdeveniment. “Aquestes persones van ser el planter d’Andoflora i per això els farem un homenatge públic”, va afirmar Sansa.

La sostenibilitat i l’embelliment són dos aspectes clau d’aquesta edició de la fira. Sansa va explicar que “quan va néixer Andoflora encara no s’utilitzava gaire la paraula sostenibilitat, un concepte que ara és imprescindible i que volem introduir a totes les nostres accions, i encara més a Andoflora, que és la fira de les plantes i les flors”. Per això en aquesta edició s’ha creat un jardí sec, amb plantes resilients al clima, com el timó, la sàlvia o la lavanda. També es repartirà compost de forma gratuïta.

A més, als estands s’hi poden trobar tota mena de productes de quilòmetre zero, des de plantes fins a olis essencials, herbes aromàtiques, peces de joieria o gelats artesanals amb ingredients naturals. D’altra banda, s’ha introduït a la programació de la fira l’observació del cel, tant nocturn com diürn, ja que la Massana compta amb el segell Starlight i aposta pel turisme astronòmic que, justament, es caracteritza pel respecte al medi i la sostenibilitat.

Pel que fa a l’embelliment, s’ha creat un circuit d’intervencions artístiques florals, repartides per la plaça de les Fontetes i els seus voltants, a més del nucli antic de la Massana. Cada creació compta amb un codi QR perquè tothom pugui votar la seva preferida. A més, l’alegria i el color estan presents en tot el mercat, amb les vint-i-cinc parades de jardineria i artesania que durant tot el cap de setmana estaran presents a les Fontetes.

Un altre aspecte destacat d’aquesta trentena edició és la gastronomia, gràcies a la col·laboració dels bars i restaurants, que al migdia participaran en el recorregut Vermut amb flors i que, a més, prepararan postres florals. A més, a la mateixa plaça també hi ha diverses food trucks amb menjar ràpid de qualitat.

La cultura sempre té un gran pes a la programació d’Andoflora i aquesta edició no n’és cap excepció. En aquesta edició pujaran a l’escenari de les Fontetes artistes com Ishtar Ruiz, Old School, la Grossband o DJ Madame. Durant els tres dies, Líquid Dansa oferirà una coreografia especial concebuda per a aquesta trentena edició, que ja s’ha pogut veure a l’acte inaugural. El contrapunt popular el posarà l’Esbart Valls del Nord.

EL PROGRAMA

1 UN CIRCUIT FLORAL AL CENTRE HISTÒRIC

La plaça de les Fontetes i el centre històric acullen un circuit d’intervencions artístiques florals. Tothom podrà votar telemàticament la seva preferida mitjançant un codi QR.

2 OBSERVACIÓ DEL CEL DURANT EL DIA I LA NIT

Les activitats d’obervació del cel, tant durant el dia com a la nit, són la novetat més destacada d’aquesta edició d’Andoflora. El comú aposta pel turisme astronòmic.

3 LA CULTURA, PRESENT TOT EL CAP DE SETMANA

La cultura, com és habitual, tindrà una presència destacada els tres dies de la fira. Hi haurà concerts d’estils diversos i espectacles de dansa contemporània, sense oblidar la tradició popular.