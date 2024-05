Andoflora incorpora observacions del cel nocturn

detail.info.publicated Redacció / Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Andoflora ha incorporat a la seva programació observacions del cel per veure la lluna i les constel·lacions, una iniciativa impulsada pel comú des que la parròquia va obtenir el segell Starlight. L'activitat es fa des del casc antic i amb places limitades. Aquest vespre hi ha haurà dues sessions més d’observació nocturna.

L’altra gran novetat és l’observació diürna per poder veure el sol amb explicacions de l’astrofísica Georgina Servent. Els participants han pogut veure les taques solars, les zones de convexió on hi ha les explosions i també la zona perifèria, amb els filaments, que provoquen que es puguin veure aurores boreals com les d’ahir a la nit.