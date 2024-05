El tercer carril de Doctor Vilanova s’obrirà al trànsit el 31 de maig

El tercer carril del carrer Doctor Vilanova d’Andorra la Vella s’obrirà a la circulació el 31 de maig, segons van confirmar ahir al Diari fonts del comú de la capital. El viaducte que enllaça la rotonda de Govern amb la plaça Rebés –tancat al trànsit per obres de rehabilitació des del febrer del 2023– també reobrirà just d’aquí a tres setmanes.

Els treballs que l’equip comunal anterior va posar en marxa en aquesta zona durant la segona meitat del mandat han avançat al ritme previst inicialment i estan a punt d’acabar. La part més important de les obres encara per començar és la pavimentació del tercer carril de Doctor Vilanova. Si no hi ha cap circumstància d’última hora que ho impedeixi, aquesta intervenció es farà la darrera setmana de maig.

Les obres a Doctor Vilanova permetran que el carrer tingui dos carrils en sentit de pujada i un altre de baixada, així com voravies més amples a banda i banda del vial, en el tram que va del carrer Prat de la Creu, a l’altura de la rotonda de Govern, a l’avinguda Tarragona. Al viaducte, les darreres setmanes els treballs s’han concentrat en la pavimentació, la construcció de les voravies i la col·locació de reixes i baranes.

Els treballs d’ampliació del carrer Doctor Vilanova van començar a final d’agost de l’any passat i van adjudicar-se per 2,4 milions d’euros i un termini d’execució de vuit mesos. En el marc de les obres també s’ha impermeabilitzat la rotonda de Govern i s’ha revegetalitzat la zona. La reforma potenciarà una de les principals portes d’entrada al centre històric i la part alta d’Andorra la Vella.

Els treballs de rehabilitació del viaducte van arrencar el febrer del 2023. Mentre els treballs estaven en marxa els tècnics van concloure que l’estat de l’estructura era pitjor del que es creia al començament. El sobrecost consegüent de l’obra va ser del 20% sobre un pressupost d’1,9 milions d’euros, dels quals 150.000 els va assumir el Govern. El termini d’execució, a més, va allargar-se mig any més –la previsió inicial era que acabés pels volts del novembre de l’any passat.

La infraestructura va construir-se al final dels anys setanta. El 2013 una auditoria encarregada pel Govern ja va detectar-hi deficiències. Aleshores els mètodes d’edificació no preveien la impermeabilització del paviment. Arran de l’exposició a filtracions, el forjat de l’entrebigat va deteriorar-se progressivament. La substitució de les bigues malmeses va enllestir-se al febrer.

EL PROJECTE

1 OBERTURA DEL TERCER CARRIL I DEL VIADUCTE

El tercer carril del carrer Doctor Vilanova i el viaducte que connecta la rotonda de Govern amb la plaça Rebés obriran al trànsit el 31 de maig.

2 LA PAVIMENTACIÓ, L’ÚLTIM QUE QUEDA PER FER

La pavimentació del tercer carril de Doctor Vilanova és l’última part dels treballs que queda per acabar. Es farà l’ultima setmana d’aquest mes.

3 L’ENTRADA PRINCIPAL AL CENTRE HISTÒRIC

La remodelació de Doctor Vilanova i la rehabilitació del viaducte milloraran l’entrada principal al centre històric de la capital.