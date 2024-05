S’adjudica la direcció delegada i el control de qualitat del pàrquing del Falgueró

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El comú d’Escaldes-Engordany ha adjudicat el servei de direcció delegada i el servei de control de qualitat de les obres de construcció de l’aparcament vertical del Falgueró. Els primers treballs s’han contractat a l’empresa DTG Rubio-Gamborino per 48.246,02 euros. Els segons, a Pirineu, Inspecció i Control per un import total de 19.118,28 euros. Els dos contractes s’han adjudicat pel procediment de concurs públic.

L’aparcament del Falgueró tindrà 350 places, 60 més que el que s’havia previst inicialment. El descobriment d’una massa de runa on es pensava que només hi havia roca va permetre ampliar l’equipament, ja que el comú havia descartat fer excavacions a la zona per no generar contaminació acústica prop de l’hospital. Les obres pujaran en total a uns 8,6 milions d’euros. La previsió de la corporació és que els treballs acabin el febrer del 2025.