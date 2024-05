Queixes dels veïns del carrer Esteve Dolsa per la brutícia de la zona

Els veïns del carrer Esteve Dolsa d'Andorra la Vella denuncien la brutícia que hi ha a la zona des de fa dies. Els residents han explicat al Diari que fa dues setmanes que el servei de neteja comunal no passa per aquest indret de la capital i que s'han adreçat al comú per queixar-se per la situació d'aquest barri. La corporació no ha donat cap resposta als veïns i els residus continuen acumulant-se al carrer com mostren les imatges que acompanyen aquesta informació.