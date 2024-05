detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Els alumnes de la 17a edició de l’Aula Magna van visitar ahir casa comuna per conèixer les instal·lacions i el funcionament del comú. El programa, promogut per la Universitat d’Andorra, ofereix activitats acadèmiques sobre diverses matèries per a majors de 50 anys.