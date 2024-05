Andoflora aposta per l'embelliment i la sostenibilitat

detail.info.publicated Redacció / Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La fira mercat de la planta i la flor, Andoflora, ha obert les portes aquest matí amb l'embelliment i la sostenibilitat com les dues apostes de l'esdeveniment. La cònsol major, Eva Sansa, ha destacat "la paraula sostenibilitat, un concepte que ara és imprescindible i que volem introduir a totes les nostres accions". En aquesta edició, s’ha creat un circuit d’intervencions artístiques florals, repartides per la plaça de les Fontetes i pel casc antic, i s’ha creat un jardí sec, amb plantes resilients al clima, com el timó, la sàlvia o la lavanda, segons ha informat el comú. També es repartirà compost de forma gratuïta, a banda de poder comprar productes de quilòmetre zero. La gastronomia i la música en directe no ha quedat enrere amb la col·laboració dels bars i restaurants, que participen al recorregut Vermut amb flors, i es disposarà d'un escenari on hi passaran diversos DJs i músics. La fira es pot visitar al llarg del cap de setmana.