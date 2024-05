Tancada la carretera d'Anyós del 21 al 24 per refer la zona de l'esllavissada

detail.info.publicated Redacció / Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La Massana ha informat que la carretera secundària d'Anyós romandrà tancada del 21 al 24 d'aquest mes per dur a terme uns treballs per arreglar el tram que va ser afectat per l'esllavissada del 19 d'abril. Concretament, s'enderrocarà una part del mur contigu al despreniment i les obres no afectaran l'entrada a les urbanitzacions del Bosquet i el Cortalet. El tancament, segons ha informat el comú, s'ha fet coincidint amb la setmana de vacances escolars per minimitzar l’impacte de les obres.

La part de l'esquerra s'haurà d'enderrocarComú de la Massana

En aquests moments ja s’ha acabat la execució de micropilotatges i es pot accedir amb vehicle a les urbanitzacions. De cara la setmana que ve, s’haurà de tallar l’accés rodat de les 9.30 hores a les 18.30 per fer els treballs de connexió d’aquests micropilotatges. Durant aquestes hores, els veïns hauran d'aparcar el cotxe a l’aparcament habilitat a peu de carretera i accedir a les cases a peu. A partir de les 18.30 hores, i fins les 9.30 hores del dia següent, podran accedir a casa amb vehicle. També caldrà tallar el carrer, durant els mateixos horaris el dia 22, durant les obres d’enderrocament.