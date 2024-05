Els autors de les pintades guardaven més de 300 pots d’esprai

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Un cotxe estacionat a la segona planta de l’aparcament comunal de Prat de la Creu era el magatzem on guardaven més de 300 pots d’esprai els dos autors de les pintades que han afectat especialment el citat pàrquing i per les quals ja havien estat controlats amb anterioritat. Són un jove de 18 anys i un menor d’edat que dimarts pels volts de les onze de la nit agents de circulació van tornar a enxampar a l’aparcament, descobrint el vehicle que usaven per deixar els pots de pintura i d’altres estris i que també haurien fet servir, segons el comú, per amagar-se després de perpetrar les bretolades. Els treballadors comunals van avisar la policia, que va procedir a un nou control dels nois –al major d’edat ja se li havia instruït una sanció per una contravenció penal per danys per les pintades– i a comissar tot el que guardaven al vehicle. Una de les qüestions que s’han de determinar és la procedència del material trobat (l’habitual que s’empra per a fer grafits), si era comprat o no.