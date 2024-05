Sant Julià destinarà 12.000 euros a la construcció del Llop de la Senyoreta

detail.info.publicated Agències / Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El comú de Sant Julià de Lòria anunciava aquest dilluns la construcció d'una nova figura per als seus gegants. Es tracta del Llop de la Senyoreta, un gegant que des del mes d'octubre està elaborant l'artista Roger Mas a partir dels dibuixos del seu pare, Sergi Mas. Tal com publica aquest dimecres el Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA), el comú ha destinat una partida de 12.000 euros per a la construcció de la peça. Malgrat que la previsió és que l'obra vegi la llum per Sant Joan, el termini d'execució de l'edicte s'allarga fins al 31 de desembre d'enguany.

La figura final tindrà unes mides de 2,5 metres de llarg, 1,5 d'ample i 4 d'alçada. Carme Rovira està elaborant la cobertura del cos mentre que Mas està treballant en el cap de la figura. El Llop de la Senyoreta esdevindrà la primera bèstia del país que traurà foc per la boca i, segons va manifestar el mateix autor, la idea és que el llop sigui "exageradament corpulent, voluminós".