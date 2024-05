Banderoles reutilitzables per decorar la Massana durant la festa major

detail.info.publicated Redacció / Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El comú de la Massana ha decidit eliminar el plàstic en la decoració de la via pública durant les festes majors i instal·larà banderoles reutilitzables fetes de teles reciclades i amb teixits gratuïts que ha facilitat el Centre Andorrà de Decoració. El comú ha informat que la intenció és eliminar els residus de plàstic de la decoració que guarneix la parròquia durant la festa del Roser, les festes majors de cada Quart i altres celebracions populars. Justament, avui mateix ha donat el tret de sortida un taller de confecció de banderoles, obert a totes les persones que hi vulguin participar. Durant el primer taller s’han fet diverses proves per decidir el mètode de confecció de les banderoles, que seran de diferents colors i estampats. Tot interessat pot visitar la Casa Pairal durant els dies dels tallers. Es faran els dimecres 15, 22 i 29 de maig a les 11.30 hores. Els dissabtes 1 i 15 de juny, es farà de 10 hores a 13.