La unió Pro-Turisme d’Escaldes ha organitzat diverses activitats per a la diada de Sant Miquel d’Engolasters. A les 12.00 hores hi haurà la ballada de sardanes i a les 13.00 es farà la missa i benedicció. A la tarda es farà un torneig d’escacs a la seu social del GEVA. Des de les 11.00 fins a les 14.00 hores hi haurà autobusos gratuïts per pujar a Engolasters.