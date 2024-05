Activitats de lleure, esportives i culturals per a la celebració de Canòlich

detail.info.publicated Agències Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El comú de Sant Julià ha donat a conèixer aquest matí les activitats que es faran amb motiu de Canòlich durant el mes de maig, tant esportives, com de lleure, o culturals, entre les quals destaca el tradicional concert de Canòlich que, el pròxim 11 de maig, aplegarà a una cinquantena de cantaires dels Petits Cantaires Lauredians, la Coral de la Llar de Lòria i la Coral Rocafort a l'església parroquial.

Aquest any també s'ha volgut dedicar una activitat a l'artista lauredià, Sergi Mas, que té una obra estretament lligada a Canòlich. Emmarcades en la celebració del Dia mundial dels museus, s'han programat diferents propostes gratuïtes i familiars pel dissabte 18 de maig i sota el títol, 'L'artista i Canòlich' que consistiran en una visita guiada a la Sala Sergi Mas de Casa Comuna on hi ha peces de l'artista i diferents tallers inspirats en les tècniques que ha emprat al llarg dels anys en l'obra dedicada a Canòlich: il·lustració entorn de l'auca, exlibris entorn de la flor o pintura ceràmica entorn de l'ocell de mil colors. Justament aquest ocell tan representatiu de Canòlich i la troballa de la Verge protagonitzen el monogràfic amb el qual el comú cada any obsequia a totes les lauredianes i lauredians dies abans de l'Aplec. Aquest 2024, any en què es commemora el 801 aniversari de la troballa, s'ha redactat un assaig de ficció sobre l'espècie d'ocell que podria haver vist el pastor de Bixessarri.

L'aplec popular es farà el 25 de maig amb les activitats tradicionals de la pujada popular, la missa al santuari la representació del ball de Canòlich de l'Esbart Laurèdia, la repartició del pa beneït o la ballada de sardanes.

Tal com s'ha fet els darrers anys i per tal de facilitar l'accés dels peregrins al Santuari, es tornarà a obrir la setmana prèvia a l'aplec. Del 19 al 24 de maig, s'hi podrà accedir de les 10 a les 17 hores