Les Setmanes Joves oferiran vuit campus aquest estiu

Les conselleres d'Esports d'Escaldes-Engordany i la Massana, Laura López i Bet Rossell, han presentat aquest dimarts la programació d'activitats d'estiu adreçada al jovent, que consta de vuit campus diferents.

La cap d'Esports de la Massana, Sandra Molné, ha remarcat que des del 25 de juny fins a finals d'agost, cada setmana hi haurà diferents propostes perquè els joves de les diferents parròquies puguin viure experiències conjuntes i passin el millor estiu.

La presentació s'ha fet al parc de Santa Caterina de la Massana, ja que serà un dels escenaris del Campus Multiesport, una de les novetats d'aquesta edició. Durant una setmana, cada dia hi haurà un esport diferent: skate, futbol 7, bàsquet 3x3 i cal·listènia. També es dedicarà una jornada al bmx, que es farà a les Berques d'Arinsal.

Una altra de les novetats seran les 'Vacances Actives' a Ràmio, adreçades a joves que volen viure una experiència en el món del voluntariat i que tinguin inquietuds per la descoberta del patrimoni cultural i natural. Entre les tasques que faran destaca la restauració de parets de pedra seca o la construcció de menjadores per ocells. També faran activitats tradicionals i divertides com excursions amb rucs. Aquest campament està adreçat a joves d'entre 14 a 17 anys.

Les altres sis propostes, que es mantenen des de fa diverses edicions, són els campus de vela, vòlei platja, escalada i muntanya, skate, Andorra a peu i esports d'aventura. Les inscripcions començaran el 15 de maig i cadascú l'ha de fer al comú de la seva parròquia. La informació amb les dates i preus està disponible a les webs dels diferents comuns.