Nova figura gegant a Sant Julià que ‘tanca’ la Dama Blanca

Sant Julià de Lòria estrenarà per Sant Joan, si s’arriba a temps, una nova figura per als seus gegants. Es tracta del Llop de la Senyoreta, un gegant que està elaborant l’artista Roger Mas seguint els dibuixos del seu pare, Sergi Mas, i que esdevindrà la primera bèstia del país “amb foc”, tal com va reivindicar la consellera de Cultura de Sant Julià de Lòria, Teresa Areny, que va subratllar el fet que aquesta figura serveixi per “realçar la figura de Sergi Mas” i serveixi, per tant, per fer-li “un petit homenatge” i alhora sigui un important element amb el qual celebrar els 40 anys del gegant. A més, aquesta figura contribueix a incrementar el patrimoni cultural de la parròquia i “serveix per tancar el cercle de la llegenda de la Dama Blanca”, tal com va comentar Mas, ja que la parròquia compta amb el rei Moro i la Dama Blanca entre els seus gegants, i només faltava el Llop per tindre les tres figures.