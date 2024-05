Kyle Eastwood és el cap de cartell del 40è Festival de jazz

El fill del reconegut actor i director de Hollywood Clint Eastwood, el baixista de jazz Kyle Eastwood, serà un dels caps de cartell de la quarantena edició del Festival internacional de jazz d’Andorra Escaldes-Engordany, que enguany tindrà lloc del 4 a l’11 de juliol vinent. Així ho va anunciar ahir el conseller de Cultura i Promoció Econòmica d’Escaldes-Engordany, Valentí Closa, qui també va detallar que el compositor nord-americà –molt programat en el marc del circuit jazzístic francès– actuarà en format quintet divendres 5 de juliol a les 21 hores a la sala del Prat del Roure. “Actualment, en Kyle està oferint un concert de gran format amb seixanta músics en homenatge a les bandes sonores de les pel·lícules del seu pare, que aviat farà 94 anys”, va comentar Closa. “Nosaltres hem aconseguit portar-lo al festival en format quintet”, va afegir el conseller de Vida Cultural, a més d’avançar que el músic oferirà una adaptació amb tocs de jazz de temes tan icònics com els que es troben a les bandes sonores d’Els ponts de Madison o Invictus.

Richard Galliano

L’edició, que no deixarà de donar veu als artistes del país tot mantenint els formats de jam session i de jazz al carrer, també comptarà amb altres noms internacionals que pujaran a l’escenari de la sala del Prat del Roure com l’acordionista francoitalià i referent mundial Richard Galliano, que actuarà dijous acompanyat del New York Tango Trio, la trompetista ja habitual del certamen Andrea Motis, que presentarà dissabte el seu nou treball, Temblor, o un dels màxims referents encara vius de la música popular brasilera, Toquinho, que diumenge compartirà escenari al costat de la jove cantant Camilla Faustino.

Andrea Mottis Trio

“Aquests últims dos anys el festival ha tingut repercussió, ha creat il·lusió. Ens satisfà que sigui un esdeveniment de país”, va assenyalar la cònsol major d’Escaldes-Engordany, Rosa Gili, qui va recordar que el certamen va néixer l’any 1985 i que va ser un dels màxims exponents internacionals d’aquest gènere fins al 2000. “No volem tenir un creixement precipitat, sinó progressiu”, va apuntar, per la seva banda, el cònsol menor escaldenc, Joaquim Dolsa, qui va anunciar una aportació econòmica de 175.000 euros per part de la corporació.

Toquinho & Camilla Faustino

Durant la presentació també es va anunciar que, per primera vegada, el festival comptarà amb la col·laboració d’Andorra Turisme. “El festival ha retrobat la seva força i presència, per això Andorra Turisme aposta per participar i patrocinar-lo com a esdeveniment de primer ordre mundial. La nostra intenció és contribuir al suport de la cultura, la qual aporta molt valor i rellevància al país”, va assegurar el ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, qui va recordar que la societat ja patrocina altres esdeveniments culturals com l’Andorra Mountain Music, el Cirque du Soleil, l’Andorra Sax Fest o el Jambo Street Music. “És cert que en aquestes dates se celebren altres tipus d’esdeveniments com el Cirque du Soleil, però al final poden arribar a ser esdeveniments complementaris. Per a nosaltres, això és molt important”, va afegir Torres.

El festival, que també comptarà amb el patrocini de les ambaixades francesa i espanyola, oferirà, com en anys anteriors, entrades que oscil·laran entre els quinze i vint euros pels quatre concerts principals, o bé un abonament de cinquanta euros que inclourà les quatre actuacions. Finalment, el certamen clourà dijous 11 de juliol amb el concert Més jazz ONCA i Carme Canela, un projecte que fa referència al disc Cravo e Canela i que recupera un concert celebrat fa 25 anys, en el qual els membres de l’orquestra nacional, dirigits per Gerard Claret, van compartir escenari amb la vocalista de jazz barcelonina.