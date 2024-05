Subhastades per sobre dels 6.000 euros les dues vaques de raça bruna

La Fira del Bestiar va subhastar ahir, en el primer diumenge del mes, les dues vaques de raça bruna d’Andorra a 6.000 i 6.300 euros, destinades al plat, tal com va esmentar el cònsol menor, Eduard Betriu, durant la inauguració. Provinents de les explotacions ramaderes amb el segell reserva de la biosfera de l’explotació, Cal Saboyano i Cal Cametes, el propietari de Saboyano i conseller de Manteniment i Serveis Públics, Àlex Gaspà, va declarar que “no només hem venut una vaca, sinó que hem fet valdre un producte: la carn de qualitat i la raça de la bruna d’Andorra”. Una rifa que va estar lluitada, i gràcies a la qual, finalment, una d’elles ha anat a Can Manel, restaurant propietat del cuiner nacional Carles Flinch, i l’altra va ser pel Refugi Alpí, licitada de la mà d’Eduard Espot. A més, també es va encabir amb un vessant solidari, en què un 10% de l’import recaptat anirà destinat a la Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell, perquè puguin “pujar a Ordino a veure la cita” va afirmar Gaspà.

“Com a comú, estem molt contents de la fira i de tot l’entorn que tenim a la parròquia” Eduard Betriu, Cònsol menor d’Ordino

La subhasta va ser tot un èxit, amb 17 licitadors que van mantenir el suspens dels guanyadors fins al final. El preu de sortida es va fixar als 3.000 euros i es va pujar de 100 en 100 per a cada persona que estava interessada en una de les dues vaques brunes. En diversos moments, es va veure com els professionals aixecaven els cartells a la vegada. Així doncs, els preus van acabar per sobre dels 6.000 euros, xifres que no s’esperaven, segons va confirmar el propietari de Cal Cometes, Òscar Coma. “Volem donar les gràcies a restauradors i carnissers que han vingut per donar valor al nostre producte” va assenyalar, incidint en la difícil situació que viuen en el sector primari. Cal remarcar que el segell reserva de la biosfera d’ambdues explotacions hi aporta un valor extra, tant a l’animal com en la qualitat de la carn.

Enguany, l’afluència de gent va superar a la de les altres edicions, va valorar Betriu. “Estaríem parlant d’uns 4.000 o 5.000 assistents, tot i que encara hauríem de mirar els comptadors” va explicar. Així doncs, la trobada de pagesos, restauradors i gent de la parròquia també va atreure turistes que es van aproximar a conèixer la fira anual del bestiar andorrà. Pel que fa a la participació del sector ramader, també va ser molt positiva, amb l’assistència de 14 de les 15 explotacions existents. “Com a comú, estem molt contents de la fira i de tot l’entorn que tenim a la parròquia” va al·legar.

El darrer dia de reconeixement al sector primari nacional es va iniciar amb la segona novetat de l’edició: un concurs professional d’allioli de codony. Aquí, hi van participar uns 15 restauradors del país. El jurat, encapçalat per la cònsol major, Maria del Mar Coma, i el cònsol menor, amb l’ajuda d’alguns veïns de la parròquia, van declarar vencedor a l’allioli de Cal Serni, de Jordi Troguet. Els restaurants L’Ensegur (Llorts) i l’Hotel Coma van quedar en segona i tercera posició. Amb tot, la resta de participants van rebre un clauer commemoratiu de la competició.

Després de la rifa, el grup de folklore Lous Cadetouns hi va tornar a posar la música i la dansa, com ja va fer durant la jornada de dissabte. Tot seguit, van fer un taller d’iniciació de xanques. L’edició es va cloure a les cinc de la tarda, amb el tancament del mercat de comerciants i artesans.