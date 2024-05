Nova figura per als gegants de Sant Julià

detail.info.publicated Agències Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Sant Julià de Lòria estrenarà per Sant Joan, si s'arriba a temps, una nova figura per als seus gegants. Es tracta del Llop de la Senyoreta, un gegant que està elaborant l'artista Roger Mas seguint els dibuixos del seu pare, Sergi Mas, i que esdevindrà la primera bèstia del país "amb foc", tal com ha reivindicat la consellera de Cultura de Sant Julià de Lòria, Teresa Areny, que ha subratllat el fet que aquesta figura serveixi per "realçar la figura de Sergi Mas" i serveixi, per tant, per fer-li "un petit homenatge" i alhora sigui un important element amb el qual celebrar els 40 anys del gegant. A més, aquesta figura contribueix a incrementar el patrimoni cultural de la parròquia i "serveix per tancar el cercle de la llegenda de la Dama Blanca", tal com ha comentat Mas, ja que la parròquia compta amb el rei Moro i la Dama Blanca entre els seus gegants.

El projecte ve de l'anterior corporació comunal i Areny ha manifestat que quan el van conèixer van decidir de seguida donar-hi suport perquè els va semblar "superinteressant" i "va més enllà de la política". Areny ha celebrat que aquesta primera roda de premsa com a consellera de Cultura hagi estat precisament per presentar un projecte vinculat a les associacions parroquials i ha reivindicat "la força de les entitats" culturals lauredianes.

Mas va començar a treballar la figura al mes d'octubre i ara acaba de completar l'estructura del cos, feta amb alumini i plegable. La figura final tindrà unes mides de 2,5 metres de llarg, 1,5 d'ample i 4 d'alçada. Ara Carme Rovira començarà a elaborar la cobertura del cos amb diverses teles i en aquest sentit, Mas ha fet una crida a la col·laboració ciutadana, ja que ja hi ha dues voluntàries que ajudaran Rovira, però es necessitaria un grup de "sis o set persones" per enllestir la cobertura. Paral·lelament, l'artista treballa en el cap. Mas ha reivindicat que per a ell ha estat "un plaer i un repte passar del dibuix bidimensional a les tres dimensions" i ha puntualitzat que ha treballat amb la idea que el llop fos "exageradament corpulent, voluminós" i que doni la sensació "d'embranzida". Com s'ha esmentat la bèstia traurà foc, concretament per la boca.

El president de la Colla Gegantera laurediana, Jordi Díaz, ha reiterat que la figura doni per tancat "el cercle de la Dama Blanca" i ha desitjat que aquesta nova incorporació serveixi "per donar més ventall a la participació de joves" en la colla. De fet, Mas ha afegit que creu que serà una bèstia que podran portar joves a partir dels 15-16 anys.

Com s'ha esmentat la voluntat seria que la fera es pogués estrenar per Sant Joan, tot i que Mas ha reconegut que els terminis són justos. De totes maneres, Areny ha remarcat que si no es pogués fer el bateig de la fera per aquestes dates, es buscaria una data assenyalada per fer-lo.

La consellera de Cultura laurediana ha emfasitzat el fet que es creï "nou bestiari" i que això serveixi per "afegir més embranzida" a la riquesa patrimonial de la parròquia i del país i ha reiterat el fet que aquesta sigui l'única bèstia del país amb foc, un fet que a Catalunya és molt habitual però no a Andorra.