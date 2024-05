Només hi ha nínxols de venda a la Plana i cap al Pessebre

Les dades dels cementiris a Escaldes-Engordany mostren com, cada vegada més, l’espai destinat als nínxols de venda és menor a causa de l’increment de la compra de particulars. Per tot això, a molts únicament ja els queden els de lloguer, dels quals al cementiri del Pessebre 320 són propietat del Comú. A l’altre cementiri de la parròquia, el de la Plana, el Comú no en té cap. En xifres absolutes, a la parròquia hi ha prop de 2.500 nínxols totals, i cada cementiri en té la mateixa xifra de compra: 1.035. Això fa, com es pot destriar, que hi hagi molt poc marge al de lloguer, el qual, a més, té una durada de menys d’una dècada. Aquells que en vulguin comprar, només ho podran fer a la Plana.

Actualment, al cementiri del Pessebre hi ha un total de 1.355 nínxols, dels quals 1.035 són per venda i 320 per llogar. El problema arriba perquè, dels que són de venda, ja no en queda cap de disponible, estan tots venuts. Pel que fa als que estan per llogar, 67 ja estan llogats i 253 són propietat del Comú.

En el cas de la situació del cementiri de la Plana, les circumstàncies canvien una mica perquè encara hi ha possibilitats per a aquells que en vulguin adquirir un de compra. En total, són 1.144 nínxols, dels quals 1.035 són per a venda i 109 per a lloguer. De tots els destinats a venda, n’hi ha 868 ja venuts i 167 estan disponibles, una xifra que suposa que només el 20% encara no tinguin propietari.

Pel que fa als que estan per llogar, n’hi ha 39 de llogats i 70 de disponibles. Cal recordar que els períodes de lloguer són per a 8 anys, de manera que les xifres van fluctuant amb el temps. Una via per enterrar els familiars junts és la dels panteons –de sis nínxols–, dels quals, del total de 26, la meitat estan venuts i l’altra meitat, disponibles. Finalment, pel que fa als columbaris, n’hi ha 72 a la venda, dels quals 67 ja venuts i cinc disponibles.

De moment, el Comú no es planteja una ampliació dels cementiris. En cas de necessitat, hi ha la possibilitat de llogar més nínxols al cementiri vell. A més, cal recordar que hi ha persones que al cap d’uns anys retornen l’espai, de manera que no són xifres fixes, sinó que fluctuen amb el temps. Així mateix, també s’ha de tenir en compte que hi ha un canvi de paradigma i cada vegada hi ha més famílies que opten per la incineració.