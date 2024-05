El grup de teatre jove del Punt 400 estrena 'Xarxa... no m’entens'

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El grup de teatre junior del Punt 400, The Teen Project, estrenarà l’obra “Xarxa...no m’entens”. La companyia compta amb dos grups, els sèniors, que van pujar a l’escenari de les Fontetes el mes passat, i els juniors, que aquest cap de setmana oferiran el seu darrer treball. L’obra, escrita i dirigida per Fran Doonan i Sofia Martins, gira al voltant de la importància de la pertinença de grup per als joves i les seves dificultats per ser compresos. La dinamitzadora del Punt 400, Sofia Martins remarca que “el tema de les nostres representacions sempre gira al voltant d’aspectes que preocupen als joves. Volem oferir un tipus de teatre que entretingui però també que faci reflexionar als espectadors”.

Per la seva banda, la consellera d’Educació, Bet Rossell remarca la importància d’haver creat un grup de teatre que permeti als joves expressar-se i connectar amb el públic. “Considero que té molt valor que els joves sentin passió pel teatre i dediquin el seu temps a la creació artística. I d’altra banda, també és molt satisfactori els vincles que estan creant amb el públic de la Massana, de totes les edats, que omple les Fontetes”, explica Rossell.

El repartiment està format per Eero Santana, Dylan Reboredo, Filipa Gonçalves, Iker Santana, Isaac Weissman, Lara Malta, Lluc Ara, Pol Ara, Quio Alvarez, Zoe Weissman. La meitat actuaran per primera vegada mentre que els altres pujaran a l’escenari per primer cop.

La representació serà divendres, 10 de maig, a les 20.30 h, i dissabte, 11 de maig, a les 18.30 h. El preu de l’entrada, que ja est pot adquirí a 4tickets, és de 5 euros i 3 euros amb el Carnet Jove.