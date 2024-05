Encamp obre les inscripcions de les activitats de Pentecosta

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El comú d'Encamp obre aquest dimarts, a partir de les 10 hores, les inscripcions per a les activitats de Pentecosta 2024. Així doncs, l'Espai Jove, l'àrea de Jovent i el Llaç d'Animació d'Encamp i el Pas de la Casa han preparat tot un seguit d'activitats per gaudir d'aquests dies de vacances escolars amb una temàtica concreta per a cada franja d'edat, i ajudar així a les famílies en la conciliació laboral durant aquesta setmana festiva. Totes les inscripcions es realitzaran a la recepció del Complex esportiu d'Encamp i del Centre esportiu del Pas de la Casa o bé a través del web comunal.

Entrant al detall, des del departament d'Infància i Joventut s'ha dissenyat una programació plena d'activitats per a aquesta setmana de Pentecosta dirigides als més petits. El servei del Llaç completarà l'oferta de temps lliure i oci per als més menuts de les dues poblacions seguint una sèrie d'activitats dissenyades amb la intenció de treballar els animals dels diferents àmbits naturals del planeta. Cada jornada estarà plena d'aprenentatge sobre els medis naturals i la seva fauna, per tal de conèixer com i on viuen tots els animals, siguin terrestres, voladors o aquàtics.

Les inscripcions tenen un cost de 77,80 euros a Encamp, i 88,90 euros al Pas de la Casa, amb un 10% de descompte amb el carnet Piolet o per als usuaris dels serveis; i un 20% de descompte pel segon germà o germana. Les places són limitades. Els horaris del servei són de 8 a 20 hores, i va destinat a infants de 3 a 5 anys.