El Vide Dressing tanca amb 3.000 articles venuts i una alta participació dels joves

La segona edició del Vide Dressing de la Massana ha tancat amb un balanç molt positiu per part del comú amb 3.000 articles venuts i una alta participació del jovent. Aquestes han estat les dues fites celebrades del mercat de segona ma, que ha contribuït amb el Dia de la mare d'avui. "Hi ha hagut molts joves que han acudit al mercat buscant alguna peça especial per regalar a les seves mares", ha valorat la corporació. La consellera de Turisme, Mònica Solé, ha refermat la "satisfacció de contribuir a la cultura de la reutilització". És per això que el mercat tornarà a celebrar-se a la tardor. Pel que fa a la roba sobrant, els productes es destinaran a Carisma.