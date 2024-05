Torna aquest estiu el Campus Ràmio d'Escaldes

detail.info.publicated Redacció / Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El comú d'Escaldes-Engordany organitza, un any més, el campus d’estiu a Ràmio per a infants i joves que tindrà lloc a la zona de la Vall del Madriu. Per als nens d'entre 8 a 11 anys, les dates són del 15 al 19 de juliol, del 29 de juliol al 2 d’agost o del 2 al 6 de setembre, mentre que pels de 12 als 14 anys ho podran fer de l’1 al 5 de juliol o del 5 al 9 d’agost. eEls participants descobriran la fora i la fauna de la Vall del Madriu i l'entorn natural amb activitats, excursions i jocs de pistes. També hi hauran iniciatives nocturnes per conèixer les diferents constel·lacions, així com aprendre a fer foc. L'allotjament serà en tendes de campanya de 4 o 5 places. En cas de mal temps, es farà ús de la borda de Ràmio. Les inscripcions s'obren a partir de demà a www.e-e.ad.