González defensa els esdeveniments, però amb “nous conceptes”

detail.info.publicated Agències Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La novena edició del Mercat de la Vall va arrencar ahir amb una trentena de paradistes. El cònsol major d’Andorra la Vella, Sergi González, va ser l’encarregat d’inaugurar la fira situada al centre històric de la parròquia i va aprofitar l’ocasió per mostrar la voluntat de mantenir esdeveniments com el Mercat de la Vall i apostar per tirar endavant cites que sorgeixin del teixit empresarial. El cònsol major va afirmar, davant les crítiques de l’oposició perquè s’eliminin esdeveniments, que “no traurem esdeveniments, no traurem cohesió de la comunitat, que és el que ens critiquen, tot el contrari”. González va considerar que certs esdeveniments s’han de consolidar i també “s’han de crear nous conceptes”. Així, va destacar que en els cinc mesos que porten al comú han “escoltat molt els comerciants, la ciutadania, per veure quines necessitats tenien”, i va exemplificar amb la Festa de la Primavera, el concurs de la qual ha quedat desert i que s’aposta per reconduir de cara al mes de setembre. El cònsol va afegir que es va presentar el full de ruta comunal als comerciants de Riberaygua i Travesseres i se’ls va anunciar un “projecte que s’inaugurarà al juny” en aquesta zona, un projecte que “tindrà molt ressò per a la ciutadania d’Andorra la Vella, però també serà un pol d’atracció turística” i que ha sorgit de la ciutadania. No n’ha volgut, però, detallar cap aspecte més. Pel que fa a les crítiques dels consellers, va manifestar que “les acceptem”, però va puntualitzar que en comissió ja es va comentar que per “timings” no es podia tirar endavant el Xocofest i, pel que fa a l’Andorra la Vella en Flor, va exposar que amb les dades que els van facilitar els tècnics van veure que “no era un esdeveniment que s’havia consolidat pel cost que tenia”. En aquest sentit, González va explicar que entre la Fira de la Primavera, el Xocofest i l’Andorra la Vella en Flor s’invertien 350.000 euros.