La fira 'A dues rodes' clou amb bones sensacions

La primera edició de la Fira 'A dues rodes', celebrada aquest cap de setmana a l'aparcament Centre Ciutat Busos (antiga plaça de Braus), ha generat bones sensacions als participants del sector de la moto esdevenint el planter de la col·laboració amb els comerciants del ciclomotor. L'esdeveniment al voltant del món del motor ha comptat amb una fluida afluència de visitants al llarg del cap de setmana.

Des del comú d'Andorra la Vella, s'ha valorat positivament la cita i es treballarà per enfortir les relacions amb el sector del ciclomotor, apostant per esdeveniments que sorgeixin dels neguits de la ciutadania i les empreses de la parròquia, segons esmenten en un comunicat emès per la corporació comunal.

En aquest sentit, els sis concessionaris participants també s'han mostrat satisfets amb l'impuls de la Fira, i esperen que la iniciativa es consolidi per potenciar la col·laboració amb el comú. L'activitat infantil ha comptat amb prop de 600 participants i la Penya Motorista l'Esquirol ha registrat un bon nombre d'inscripcions a la marxa moto-turística Rider 468.

L'organització de la jornada té la col·laboració de la Penya Motorista l'Esquirol, l'Automòbil Club Andorra, així els concessionaris participants.