Els petits “aprenen a rodar” en diferents circuits a la plaça dels Arínsols

La plaça dels Arínsols d’Encamp es va omplir ahir d’uns 200 infants pel projecte Aprèn a rodar, impulsat pel departament de Mobilitat del Govern i els comuns i emmarcat en les jornades infantils de mobilitat i seguretat ciclista. El centre de la parròquia es va convertir en un escenari idoni per a l’educació i l’oci amb una bicicletada popular i diferents circuits d’aprenentatge per als menuts, on van aprendre a utilitzar la bicicleta amb autonomia i seguretat. Justament, l’activitat va assolir el ple en el nombre d’inscripcions, segons va informar el comú encampadà. Com a novetat, els petits van provar les push bikes (bicicletes adaptades per a menors de 6 anys) per facilitar conèixer els beneficis de moure’s en bicicleta de forma segura i per gaudir dels diferents tallers muntats a l’escenari de la plaça. Els participants es van endur el seu carnet de bici.