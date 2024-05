Uns 200 nens 'aprenen a rodar' a la plaça dels Arínsols

detail.info.publicated Redacció / Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La plaça dels Arínsols d’Encamp s’ha omplert avui de gom a gom amb més de 200 infants per al projecte 'Aprèn a rodar', impulsat pel departament de Mobilitat del Govern i els comuns. Aquestes segones jornades infantils de mobilitat i seguretat ciclista han començat s’ha convertit en un escenari idoni per a l'educació i l’oci dels infants, començant amb una bicicletada popular i seguit per diferents circuits d'aprenentatge, en els quals els nens han après a utilitzar la bicicleta amb autonomia i seguretat. Justament, l'activitat ha assolit el ple en el nombre d'inscripcions, segons ha informat el comú encampadà.