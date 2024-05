Tret de sortida al novè Mercat de la Vall

detail.info.publicated Agències / Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El cònsol major d'Andorra la Vella, Sergi González, ha inaugurat avui la novena edició del Mercat de la Vall, que ha arrencat amb una trenta de paradistes al centre històric de la parròquia i que hi serà cada primer dissabte de mes. Una de les novetats d'aquesta edició és que els visitants que facin una despesa superior a 10 euros podran participar en el sorteig d'un dinar al restaurant col·laborador del mes.

González ha aprofitat l'ocasió per mostrar la voluntat de mantenir esdeveniments com el Mercat de la Vall i apostar per tirar endavant cites que sorgeixin del teixit empresarial, com per exemple la Fira 'A dues rodes' que precisament s'ha inaugurat avui també. El cònsol major ha assegurat, davant les crítiques de l'oposició que s'eliminin esdeveniments, que "no anem a treure esdeveniments, no anem a treure cohesió de la comunitat, que és el que ens critiquen, tot al contrari", exemplificant-ho amb les dues cites d'aquest cap de setmana.

La Fira 'A dues rodes' és un nou esdeveniment que impulsa el comú i gira al voltant de la moto. L'activitat vol potenciar el comerç del ciclomotor en plena temporada primaveral, aprofitant l'arribada del bon temps. La iniciativa, que se celebra a l'antiga plaça de Braus fins diumenge, també servirà com a aparador per promocionar el Motand, l'esdeveniment que s'organitza a principis d'estiu a l'avinguda Santa Coloma.