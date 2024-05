Cinc-cents escolars, a la Fira del Bestiar

detail.info.publicated Redacció Ordino detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Uns 500 alumnes de primària de diverses escoles del Principat van passar ahir per l’escenari principal de la Fira del bestiar d’Ordino, instal·lat a l’aparcament del camp de la Tanada. L’activitat s’allargarà tot el cap de setmana als carrers del poble i a l’era Rossell, fins demà. Els infants hi van arribar per grups i van ser rebuts pel cònsol menor, Eduard Betriu, i els guies de medi ambient i agricultura, que els van explicar les diferents races de bestiar equines i bovines.