Uns 500 escolars visiten la Fira del Bestiar d'Ordino

Prop de 500 alumnes de primària de diverses escoles del Principat han passat avui per la Fira del Bestiar d'Ordino, instal·lat a l’aparcament del camp de la Tanada i obert fins el diumenge. Els infants han vingut per grups i han vist els animals on han pogut conèixer les diferents races de bestiar equines i bovines, així com també han vist eugues, pollins, vaques, vedells, toros, ovelles, galls i gallines. Les visites escolars continuaran durant tot el dia com a iniciativa per mantenir la tradició entre els menuts. La Fira també ha deixat a disposició dels veïns tres sacs de compost per a horts i jardins domèstics. La inauguració serà demà a càrrec d'autoritats polítiques on també es farà les subhastes de bestiar i d'altres activitats programades. La principal novetat tindrà lloc

diumenge al matí amb el concurs d’allioli de codony i la subhasta de vaca bruna per a restauradors i carnissers.