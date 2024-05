Millores al passeig Valira lauredià

El comú de Sant Julià de Lòria invertirà fins a 50.000 euros per millorar les condicions del passeig Valira, que dimarts passat va ser tancat al públic arran d’un petit despreniment de terra que va tenir lloc a causa de l’augment notable del cabal del riu provocat per les darreres precipitacions.

Segons van informar fonts de la corporació comunal en un comunicat, un cop avaluats els desperfectes, la reobertura del passeig s’ha decidit ajornar fins que no s’hagin enllestit els treballs d’adequació del camí. Unes tasques que estan condicionades a l’evolució del cabal del riu, que actualment és important i no permet intervenir-hi. Com a mesura de seguretat, l’accés als vianants hi està restringit provisionalment des de dimarts.

El comú lauredià argumenta que ja fa alguns anys que no es destina cap inversió a aquesta zona de la parròquia, a banda de les taques de manteniment que hi fa cada any. Aquest 2024, per tant, el comú hi farà treballs de consolidació dels murs, així com de la millora de les baranes i de la seguretat.

El passeig Valira connecta l’avinguda Rocafort amb la plaça Francesc Cairat i es va inaugurar el 2013 per apropar el riu al poble i oferir un nou indret d’esbarjo o per caminar.

És habitual que el comú tanqui l’accés al passeig quan es registren episodis de crescuda del cabal del riu.