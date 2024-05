Els parcs infantils tindran zones d’ombra aquest estiu

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El comú ha convocat un concurs nacional urgent per al subministrament i instal·lació de tendals d’ombreig a les zones de jocs infantils dels parcs. Segons ha informat la corporació, l’actuació respon a les demandes de les famílies que fan ús de les zones de joc del Parc Central i del Parc Fluvial. La idea, per tant, és col·locar uns tendals que es puguin posar a l’estiu i treure a l’hivern i que permetin a famílies i infants no estar a ple sol mentre juguen.

El concurs s’ha convocat mitjançant dos lots, un per a l’equipament del Parc Central i l’altre per al del Parc Fluvial. Pel que fa als terminis, des del comú s’indica que estaran marcats per les ofertes que es presentin, però, tot i això, la voluntat de la corporació és que els tendals d’ombreig ja puguin estar col·locats aquest mateix estiu.