Descartada la festa de la primavera a Callaueta perquè el concurs queda desert

detail.info.publicated Agències Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El comú tenia la intenció de fer al barri de Riberaygua i Travesseres, concretament el carrer Callaueta, una festa relacionada amb la primavera durant el mes de maig, que finalment no tindrà lloc. El comú havia convocat un concurs per buscar una empresa per al servei de conceptualització i organització d’aquest esdeveniment i les empreses interessades tenien fins a l’abril per presentar les ofertes. Finalment, però, el concurs ha quedat desert perquè no s’hi ha presentat cap empresa, per tant, no es farà la festa de la primavera. El comú ha avançat que “és possible” que es faci una iniciativa semblant al setembre.

En l’anterior mandat es va posar en marxa la festa de la primavera al barri de Riberaygua i Travesseres com a element dinamitzador del comerç d’aquella zona. El comú actual volia tirar endavant una acció similar amb algun replantejament.