El comú fitxa Susagna Venable d’assessora en comerç i empresa

El comú d’Andorra la Vella incorpora Jennifer Dobarro i Susagna Venable als departaments de Gestió del talent i persones i de Promoció turística i comercial, respectivament. Els fitxatges tenen l’objectiu, segons va afirmar ahir el comú en un comunicat, de “reestructurar organitzativament el funcionament en la línia d’actuació de la corporació”. Dobarro i Venable formaran part de l’equip del comú en qualitat de personal de relació especial i, per tant, oferiran, amb caràcter temporal, serveis d’assessoria o d’assistència de confiança als cònsols, tal com preveu la Llei de la funció pública.

Entre les tasques que Dobarro portarà a terme com a coordinadora del departament de Gestió del talent i persones hi ha, entre d’altres, actualitzar les funcions i requisits dels diferents llocs de feina per fer l’administració més àgil i eficient, reforçar els plans de formació del personal i liderar l’estudi per conèixer el clima laboral. La incorporació de l’experta en gestió de persones permetrà accelerar l’auditoria sobre el personal, amb què la majoria actual vol prendre mesures per optimitzar els recursos humans de la corporació.

Dobarro també assumirà les tasques relatives a l’adaptació cap a l’administració electrònica, així com d’altres que no es podien dur a terme amb la plantilla actual i la feina del dia a dia del departament. En definitiva, haurà de donar suport a la corporació per assolir els objectius fixats en matèria de recursos humans.

RELACIÓ AMB EL COMERÇ

Amb relació a la incorporació de Venable, la nova responsable de suport i dinamització al comerç i a l’empresa del departament de Promoció turística i comercial del comú serà l’encarregada d’impulsar l’àrea, mantenir una relació directa amb les associacions de comerciants, portar a terme el pla de formació i suport al comerç, verificar les dades del cens i de contacte amb els comerços de la parròquia i desenvolupar els projectes relatius al foment de nous comerços. La seva incorporació serà efectiva a partir d’avui, segons va confirmar el comú.

El nomenament de Dobarro va publicar-se al BOPA el 3 d’abril passat i el de Venable, ahir. Tots dos han estat proposats pel cònsol major, Sergi González. Dobarro és experta en gestió de persones i en sostenibilitat corporativa. En les darreres eleccions generals va formar part de la candidatura de Concòrdia, un dels partits que integren Enclar, però no forma part de la formació. Venable, per la seva part, va ser presidenta de la Federació d’Associacions de Comerciants d’Andorra (FACA). En els últims comicis nacionals va ser la número dos de la candidatura conjunta del PS+Agrupament Encampadà per a la parroquial d’Encamp.

INCORPORACIONS

1. RELACIÓ AMB EL TEIXIT COMERCIAL I EMPRESARIAL

Susagna Venable serà l’encarregada d’establir una relació directa amb les associacions de comerciants i promoure projectes de suport al sector.

2. LIDERAR L’ESTUDI DEL CLIMA LABORAL

Un dels reptes més importants que haurà d’afrontar Jennifer Dobarro serà líderar l’estudi per conèixer el clima laboral al comú.

3. CÀRRECS DE RELACIÓ ESPECIAL DEL CÒNSOL

Dobarro i Venable formaran part de l’equip de comú en qualitat de personal de relació especial. Són càrrecs de confiança del cònsol.