El reglament que permetrà als urbans dur càmeres no té data

Els comuns continuen treballant en la normativa que permetrà portar càmeres als agents de circulació. Ho fan en el marc de l’òrgan interparroquial de coordinació dels serveis de circulació, l’organisme encarregat de redactar la regulació que desplegarà la Llei dels agents de circulació, aprovada el gener del 2023. La qüestió no va tractar-se en la reunió de cònsols celebrada aquesta setmana.

Fa just un any, en la XVI Diada dels agents de circulació, la cònsol major d’Encamp, Laura Mas, va anunciar que el reglament s’aprovaria en poques setmanes. La complexitat jurídica de les qüestions que se sotmetran a regulació, així com la pressió del calendari electoral, van endarrerir l’aprovació del text legislatiu. Un dels punts més delicats és l’obtenció i tractament de les dades personals dels ciutadans, que s’haurà d’ajustar a l’establert a la Llei qualificada de seguretat pública i a la Llei qualificada de protecció de dades personals vigents, tal com preveu l’article 8 de la Llei dels agents de circulació.

Els comuns no podran fer ús dels dispositius d’enregistrament fins que no estigui aprovada la normativa. Algunes corporacions ja han adquirit els aparells. És el cas d’Ordino. “Ja tenim càmeres, però com que encara no tenim el reglament no les podem utilitzar”, va explicar la cònsol major, Maria del Mar Coma. A més de disposar de l’empara legal, els agents de circulació no podran recórrer a aquest mitjà tècnic en el marc de les seves actuacions fins que no hagin rebut la formació adequada.

La possibilitat de portar càmeres de videovigilància és una vella reivindicació dels professionals del cos. Les patrulles de la policia dedicades a la seguretat ciutadana incorporen a l’uniforme aquest tipus de dispositiu des de final del 2017. El maig del 2019 l’aleshores presidenta de la comissió interparroquial dels agents de circulació i cònsol major d’Escaldes-Engordany, Trini Marín, va enviar una carta al Govern en què demanava que els agents anessin equipats amb càmeres per evitar conflictes i situacions perilloses.

La Llei dels agents de circulació justifica el port de càmeres per la “necessitat del correcte exercici de les competències” que els són assignades i afirma que suposa “un interès públic per part dels comuns, la protecció personal dels agents de circulació i de l’administrat”.

LA PROPOSTA

1. ELS COMUNS TREBALLEN EN EL REGLAMENT

Els comuns continuen treballant en la normativa que permetrà als agents de circulació portar càmeres de videovigilància en l’exercici de les seves funcions.

2. AJUSTAMENT A LA NORMATIVA VIGENT

Una de les qüestions més delicades de la redacció del document és l’ajustament a la llei vigent sobre obtenció i tractament de dades personals.

3. UNA VELLA REIVINDICACIÓ DEL COS

El port de càmeres és una vella reivindicació del cos d’agents de circulació. Se’n parla des que la policia va començar a fer ús d’aquests aparells.