Nova regulació d'activitats turístiques a Roc del Quer

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El Govern ha aprovat un decret per a la regulació de les activitats tuístiques i de lleure a la zona del roc del Quer, a la parròquia de Canillo amb l'objectiu de preservar la protecció de les aus classificades com a espècies amenaçades o en perill d'extinció.

Així, segons el decret publicat avui al BOPA, es tanca la via ferrada dels Racons, la via ferrada del roc del Quer i la via ferrada de la canal de Mora fins al 30 de juny. D'altra banda, Es prohibeix sobrevolar amb aeronaus tripulades o no tripulades, pilotades remotament, la zona compresa entre el riu Valira d’Orient, la carretera CS-240, de Canillo a Ordino, el riu de Mereig i el riu de Montaup.