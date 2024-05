El Mercat de la Vall torna el dissabte amb la novena edició

detail.info.publicated Agències / Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El Centre Històric d'Andorra la Vella acull a partir d'aquest dissabte, 4 de maig, la novena edició del Mercat de la Vall, la mostra d'artesania creativa, art i productes agroalimentaris amb una trentena de parades que se celebra cada primer dissabte de mes fins a l'octubre. Com a novetat, enguany s'ha treballat amb una iniciativa conjuntament amb l'Associació de Comerciants del Centre Històric, implicant comerços i restauradors de la zona del barri antic de la parròquia amb l'objectiu d'incentivar als visitants a comprar a les parades del mercat o als comerços col·laboradors, els quals estaran identificats amb uns senyals de fusta dissenyats per a l'ocasió.

Així doncs, els visitants que facin una despesa superior a 10 euros podran participar en el sorteig d'un dinar en un dels establiments de restauració de la zona. Les persones interessades rebran una butlleta, que hauran de dipositar a l'urna que se situarà davant del comú i el sondeig es durà a terme el dilluns següent a la celebració del mercat davant del restaurador que hi col·labora. L'anunci dels guanyadors es farà a través de les xarxes socials de l'Associació de Comerciants del Centre Històric i el perfil de Turisme d'Andorra la Vella.

El Mercat de la Vall obrirà d'11 a 20 hores i oferirà de nou animacions itinerants de diferents temàtiques que recorreran els carrers del Centre Històric cada dissabte a les 18.30 hores. De la mateixa manera, la mostra manté l'oferta de tallers, a les 12 i a les 17 hores, organitzats pels paradistes que participen en el mercat. En paral·lel, aquesta edició també torna el Mercat de la Vall menuts, una activitat adreçada a infants perquè els participants juguin a fer de paradistes a la zona dels jardins de Casa de la Vall entre les 12 i les 20 hores.

La mostra arrenca aquest dissabte per tornar-se a celebrar l'1 de juny. Al juliol tindrà lloc el dia 7 i a l'agost se celebrarà aprofitant la Festa major (3 i 4 d'agost i amb un horari més ampli, fins a les 23 hores). Posteriorment, els paradistes tornaran al Centre Històric el 7 de setembre i la cita posarà punt final el 5 d'octubre.

La iniciativa se celebra per novè any consecutiu amb la voluntat d'oferir un atractiu afegit per a la zona i, alhora, donar a conèixer l'activitat dels productors, artistes i artesans del país. La mostra és organitzada per l'àrea de Promoció Turística i Comercial del Comú i compta amb la col·laboració de l'Associació de Comerciants del Centre Històric, els productors agrícoles i artesans d'Andorra i l'Associació de creadors plàstics la Xarranca, així com la del Consell General.

El Mercat de la Vall va néixer el setembre del 2016 amb l'objectiu dinamitzar el Centre Històric i ha esdevingut un referent permanent del barri.