Les plaques fotovoltaiques de les Fontetes i la Closeta comencen a funcionar

detail.info.publicated Redacció / Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Les noves plaques fotovoltaiques de l’edifici de les Fontetes i de Casa Comuna de la Massana ja han començat a produir electricitat. En total són 1.098 m2 i un total de 305 plaques repartides entre les dues cobertes: 177 a les Fontetes i 128 al comú.

Les plaques instal·lades a la coberta de les Fontetes cobreixen les necessitats d’autoconsum de l’edifici i l’electricitat sobrant s’injecta a la xarxa. Durant els primers dies de funcionament, les plaques han produït al voltant de 140.000 W al dia, dels quals 50.700 W s’han destinat a consum intern dels dos edificis i l’excedent s’ha injectat a la xarxa.

El comú va engegar durant el mandat anterior el pla la Massana Sostenible, que inclou diverses mesures, que ja s’han portat a terme, per reduir el consum energètic, com la potenciació de l’energia neta, l’aïllament de la coberta de l’edifici de la Closeta, la racionalització de l’enllumenat públic o la instal·lació de sensors a la zona d’oficines. La pròxima acció es farà a la passarel·la del telecabina, on s’instal·laran plaques fotovoltàiques. De fet, en la darrera sessió de Consell es va aprovar una partida de 27,9 mil euros per portar a terme el projecte.