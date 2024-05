Escaldes organitza sortides pedagògiques a la Vall del Madriu per als joves

detail.info.publicated Redacció / Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El comú d'Escaldes-Engordany organitza unes sortides pedagògiques per a joves del 21 al 24 de maig per donar a conèixer la Vall del Madriu. Emmarcat en el programa de Vacances Actives, la missió del jovent és realitzar tasques pel medi ambient, així com diferents participar en diverses excursions per descobrir l'entorn natural. La feina serà, per una banda, a recuperar l’antic camí empedrat de la vall i els murs de pedra seca i, de l’altra, a construir caixes niu i menjadores d’ocells. El comú comptarà amb la supervisió de treballadors del departament de Medi Ambient.

Durant la setmana, es faran activitats pedagògiques excursions per descobrir la fauna i flora de la zona i conèixer els oficis que es feien a la vall durant la meitat del segle XVIII. També es visitarà la Farga, la presa i la cabana de PHASA.

La jornada està dirigit a nens entre els 14 i 17 anys i han d'inscriure's a través de www.e-e.ad. El preu és de 40 euros per persona.